Studie : Jeder zweite Corona-Krankenhauspatient hat nach einem Jahr noch Langzeitfolgen

Paris Chinesische Forscher haben sich die Krankenakten von 1300 Covid-19-Patienten vorgeknöpft, die in einer Klinik behandelt wurden. Viele von ihnen waren nach einem Jahr noch kurzatmig, litten unter Muskelschwäche oder Müdigkeit.

Auch ein Jahr nach ihrer Erkrankung leiden einer Studie zufolge rund die Hälfte der wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingelieferten Patienten noch an Langzeitfolgen. Die Autoren der chinesischen Studie, die am Freitag in der Fachzeitschrift "The Lancet" erschien, forderten daher eine bessere Berücksichtigung der Langzeitfolgen der Krankheit. Zu den Symptomen zählen unter anderem Muskelschwäche und Müdigkeit. Einer von drei Patienten sei auch nach einem Jahr noch kurzatmig.