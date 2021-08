Corona-Folgen : Betroffene wünschen Long-Covid-Ambulanzen in ganz Deutschland

Bad Rothenfelde Mit einer Petition macht eine Initiative auf die mangelnde Versorgung derer aufmerksam, die mit Langzeitfolgen einer Corona-Infektion kämpfen. Einige Reha-Kliniken stellen sich bereits auf Long-Covid-Patienten ein.

Betroffene und Mediziner setzen sich für eine bessere Versorgung von Menschen mit dem neuen Krankheitsbild Long Covid ein. So fordert die Betroffenen-Initiative Long Covid Deutschland in einer Online-Petition die Bundesregierung dazu auf, in allen Regionen die Einrichtung fächerübergreifender Ambulanzen zu fördern. In Großbritannien und den USA seien auf Regierungsebene bereits derartige Initiativen zu Long Covid gestartet worden. Die Petition unterschrieben bereits mehr als 50.000 Menschen.