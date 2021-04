Logistischer Aufwand zu groß : Familienministerium hält Lolli-Tests in allen NRW-Kitas für unmöglich

Düsseldorf NRW-Familienminister Joachim Stamp hat klargestellt, dass es nicht für alle Kitas in NRW Lolli-Test geben wird. Das sei „objektiv unmöglich“. Der logistische Aufwand sei zu groß. Das habe er überprüfen lassen.

PCR-Lolli-Tests für kleine Kinder können nach Aussage von Familienminister Joachim Stamp (FDP) nicht in allen Betreuungseinrichtungen Nordrhein-Westfalens angeboten werden. Das sei „objektiv unmöglich“, sagte Stamp am Freitag im Düsseldorfer Landtag. Dies habe er von einer Kanzlei überprüfen lassen. Die Logistik und die Labor-Kapazitäten stünden nicht überall und nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Das Schulministerium hatte angekündigt, bis Mitte Mai PCR-basierte Lolli-Tests an allen Grund- und Förderschulen anzubieten. In diesem Bereich gehe es um 3700 Schulstandorte, die alle über die Schulaufsicht zentral erreichbar seien, erklärte Stamp. In der Kindertagesbetreuung gehe es aber um 10.500 Kitas in unterschiedlicher Trägerschaft plus rund 20.000 Tageseltern. Der Aufwand für Logistik und Labor-Kapazitäten sei also acht Mal so hoch.