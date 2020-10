Lokale Corona-Maßnahme : Altmaier lobt Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier hat den Schritt eines lokalen Corona-Lockdowns im Landkreis Berchtesgadener Land gelobt. Für den Landkreis haben die bayerischen Behörden ab Montag Einschränkungen beschlossen.

Die Infektionszahlen in der Region seien fünfmal so hoch wie es „tolerabel“ wäre, sagte Altmaier am Dienstag den Fernsehsendern RTL und n-tv. Die Entscheidung helfe somit auch dabei, „einen allgemeinen Lockdown in ganz Deutschland zu verhindern“.