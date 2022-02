Lockerungen in drei Schritten : Corona-Maßnahmen enden am 20. März

Nach dem Bund-Länder-Treffen informieren Hendrik Wüst, Olaf Scholz und Franziska Giffey (von links). Foto: dpa/John Macdougall

Düsseldorf Bereits ab dem 4. März dürfen Ungeimpfte mit Tests wieder in Restaurants. Bis zu 25.000 Zuschauer sind in Stadien erlaubt. Der Handel in NRW begrüßt das sofortige Ende von 2G, fordert aber auch ein Konzept für Herbst.

Bund und Länder wollen trotz der noch hohen Infektionszahlen Ernst machen: In einem Dreischritt sollen die meisten Beschränkungen bis zum 20. März fallen, wie die Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch vereinbarten. Die Bürger hätten es nach über zwei Jahren Pandemie verdient, dass es wieder besser wird, sagte Scholz. „Wir dürfen aber nicht unvorsichtig werden.“ Und das wurde vereinbart:

In einem ersten Schritt soll es private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen wieder ohne Begrenzung der Teilnehmer-Zahl geben, wie es im Beschluss des Treffens heißt. Ungeimpfte dürfen sich weiterhin nur mit höchsten zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Bundesweit wird die 2G-Regel im Handel aufgegeben. „Der Zugang zum Einzelhandel soll bundesweit für alle Personen ohne Kontrollen möglich sein“, heißt es in dem Papier. Das Tragen von medizinischen Masken bleibt vorgeschrieben, das Tragen der wirksameren FFP2-Masken wird von den Länder-Chefs empfohlen.

Info Omikron-Welle scheint nachzulassen Trend Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz sank am Mittwoch zum vierten Mal in Folge – auf 1401 (nach 1438 am Dienstag). Auch in NRW ging sie zurück – auf 1437 (zuvor 1480). Vergleich Am stärksten betroffen waren Brandenburg (1768) und Bayern (1765), relativ am schwächsten Schleswig-Holstein (756) und Bremen (1005).

In einem zweiten Schritt können ab dem 4. März Gastronomie und Hotellerie auch wieder für Ungeimpfte öffnen, wenn diese einen tagesaktuellen Test vorweisen können. Hier gilt damit wieder die 3G-Regel, nach der Geimpfte, Genesene oder getestete Ungeimpfte Zugang haben. Tanz ist für Geimpfte und Genesene mit aktuellem Test wieder erlaubt: Für Discos und Clubs gilt die Regelung 2G-Plus. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rechnet vor allem wegen des Einbruchs bei Geschäftsreisen damit, dass die Umsätze erst im nächsten Jahr wieder auf Vor-Corona-Niveau sind.

Bei Großveranstaltungen auch im Sport können wieder mehr Zuschauer zugelassen werden, aber nur wenn sie geimpft oder genesen sind (2G). Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist maximal eine Auslastung von 60 Prozent zulässig, bis zu 6000 Zuschauer sind möglich. Veranstaltungen im Freien wie in Fußballstadien dürfen maximal zu 75 Prozent ausgelastet sein, bis zu 25.000 Zuschauer sind erlaubt.

Der 20. März soll dann eine Art „Tag der Freiheit“ werden, fast alle „tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“ sollen entfallen, auch die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen für die Wirtschaft. Unternehmen können – im Einvernehmen mit den Beschäftigten – weiter Homeoffice anbieten. Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie öffentlichen Einrichtungen soll aber weiter möglich sein. Die Länder bitten den Bund, hierzu die Regelungen im Infektionsschutzgesetz entsprechend zu verlängern.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte nach dem Treffen von Bund und Ländern: „Wir verbinden Öffnung und Achtsamkeit.“ Zudem brauche man einen „guten Basisschutz“ für die Zeit nach dem 20. März. So sollen die Länder weiter Maskenpflicht und Testpflichten vorschreiben können.

Der Handelsverband NRW begrüßte die Ankündigungen: „Die Abschaffung von 2G ist dringend notwendig. Wir sind froh darüber, auch wenn wir uns das schon früher gewünscht hätten“, sagte Peter Achten, Chef des Handelsverbands NRW. Zugleich mahnt er, wachsam zu sein: „Was wir aber auf jeden Fall auch brauchen: eine Strategie für den Herbst. Es darf keine Zwangsschließungen von Handel und Gastronomie mehr geben, falls eine neue Corona-Welle kommt.“

Die ist nicht ausgeschlossen: „Spätestens im Herbst besteht nach der Einschätzung der Experten das Risiko erneuter Infektionswellen“, heißt es auch im Beschlusspapier, das sich dabei auf die Einschätzung des Expertenrates der Bundesregierung bezieht. Zum einen bestehe das Risiko, dass es zu weiteren Mutationen komme. Zum anderen zirkulierten Varianten wie Delta weiter und könnten neue Infektionswellen auslösen. „Ungeimpfte sind nach einer Infektion mit der Omikron-Variante nicht zuverlässig vor Infektionen mit anderen Varianten geschützt“, heißt es weiter.

Trotz des wochenlangen Streites wollen Bund und Länder, auch Bayern, an der Einführung der Impfpflicht für Krankenhäuser und Heime zum 15. März festhalten. Die Gesundheitsämter sollen aber mehr Zeit für die Kontrolle bekommen: „Die Gesundheitsämter haben ein Ermessen bei der Umsetzung der Maßnahmen. Daher wird es nicht sofort flächendeckend automatisch zu derartigen Betretungsverboten kommen“, heißt es.

Zugleich bietet NRW mehr Bürgern eine zweite Booster-Impfung an: Mitarbeiter aus Kliniken und Pflegeheimen sowie Bürger mit erhöhtem Risiko können nun auch bei den Impfstellen eine vierte Impfung erhalten, kündigte das Gesundheitsministerium an.

Geändert werden soll auch die Einstufung von Hochrisikogebieten. Aktuell müssen Ungeimpfte (auch Kinder) nach Reisen in Länder mit einer Inzidenz von 100 und mehr in Quarantäne. Durch die Änderung will man das Reisen für Familien erleichtern, da viele Kinder unter zwölf nicht geimpft sind.