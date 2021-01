Kampf gegen Pandemie : Mehrheit der Länder für Lockdown-Verlängerung bis 31. Januar

In einem Schaufenster hängt ein Zettel mit der Aufschrift «#gemeinsamgegencorona Diese Filiale ist vorübergehend geschlossen» (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Berlin Eigentlich sollte der Corona-Lockdown am 10. Januar enden. Doch alles deutet auf eine Verlängerung hin. Am Montag wird klar: Die Mehrheit der Ministerpräsidenten ist offenbar für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis Ende Januar.

Die Unions-geführten Länder hatten sich bereits am Sonntagabend auf diese Linie verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Kreis der Ministerpräsidenten erfuhr. Nur zwei SPD-geführte Länder seien noch anderer Meinung, hieß es aus einer anderen Quelle. Der Corona-Lockdown sollte eigentlich am 10. Januar enden, doch angesichts weiter hoher Infektionszahlen ist eine Verlängerung höchstwahrscheinlich.