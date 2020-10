„Lockdown light“ : Spahn verteidigt Corona-Maßnahmen - Erkrankung mache „demütig“

Köln Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen verteidigt. Durch seine Corona-Erkrankung habe er einen anderen Blick auf die Pandemie gewonnen.

Die Erfahrung habe ihn „demütig“ gemacht, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagmorgen in einem Telefon-Interview im WDR. Spahn stellte sich dort für eine halbe Stunde den Fragen der Zuhörer. Es gehe ihm selbst gut, er habe nur leichte Erkältungssymptome. Die Arbeit seines Gesundheitsamtes vor Ort habe er als professionell und unaufgeregt empfunden, sagte der Minister. Spahn ist derzeit in häuslicher Quarantäne.