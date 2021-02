NRW-Wirtschaft entsetzt über längeren Lockdown : „Blanker Horror für den Handel“

Düsseldorf/Berlin Friseure erleben einen Ansturm auf Termine. Doch Handel, Gastronomie und Industrie sind frustriert, die Angst vor Pleiten wächst. Zumal viele Unternehmen noch immer auf Novemberhilfe warten. NRW gibt dem Bund die Schuld.

Die Friseure jubeln, doch der größte Teil der Wirtschaft ist entsetzt über die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März. „Die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde sind für viele Unternehmen in hohem Maße frustrierend. Angesichts der erheblich gesunkenen Inzidenzwerte hätten wir klarere Perspektiven von der Politik erwartet“, sagte Arndt Kirchhoff, Arbeitgeber-Präsident von NRW. Der Verband der Jungunternehmer sprach von einem „schwarzen Tag“. Auch Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ist verärgert: „Anstelle pauschaler Verlängerungen braucht es ein wirksames Pandemiemanagement.“ Einschränkungen von Grundrechten wie der Berufsfreiheit dürften nur als befristete Notmaßnahmen eingesetzt werden. „Die Verlängerung des Lockdowns ist für die Wirtschaft in Deutschland und NRW sicherlich keine gute Nachricht“, sagt dagegen Christoph Schmidt, Chef des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Entscheidung sei dennoch richtig, „da offenbar noch nicht abschätzbar ist, wie groß das Risiko einer dritten Welle durch die Virusmutanten ist“.

Einzelhandel Der stationäre Handel bleibt geschlossen, Abholung (Click&Collect) bleibt erlaubt. Drogerie- und Supermärkte bleiben geöffnet. Bisher ging der Handel davon aus, dass durch die Corona-Krise 50.000 Läden zur Schließung gezwungen sein könnten und dadurch 250.000 Jobs in Gefahr seien. Nach dem verlängerten Lockdown gilt eine andere Voraussage: „Die 50.000 sind mittlerweile die Untergrenze, es könnten auch deutlich mehr sein“, sagte Stefan Genth, Chef des Branchenverbands HDE. Vier von sieben Handelsunternehmen gehen davon aus, dass sie ohne weitere staatliche Hilfen spätestens zum Jahresende schließen müssen. Derzeit sind 200.000 Händler im Lockdown. „Wir schließen nicht aus, dass Händler gegen die Coronaschutzverordnung klagen werden“, so Genth.

Gipfel Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lädt angesichts der scharfen Kritik nun zu einem „Wirtschaftsgipfel“ ein. Altmaier will am nächsten Dienstag mit mehr als 40 Verbänden über die aktuelle Lage und mögliche Öffnungsperspektiven sprechen.

Modehandel Nach Berechnung des Branchenverbandes BTE gehen jede Woche mehrere hundert Millionen Euro Umsatz verloren gehen. „Per Ende Februar dürften sich die Verluste des Winter-Lockdowns in den Textil-, Schuh- und Lederwarengeschäfte damit auf rund 15 Milliarden Euro aufsummiert haben“, rechnet BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels vor. Er nennt das Ganze den „blanken Horror“. Tausende Unternehmen seien in Existenznot, zwischen 20.000 und 30.000 Arbeitsplätze in Gefahr, so Pangels. Wenn die Läden bis April geschlossen bleiben müssten, sei das der „Todesstoß für manche Händler“.