„Es stand bei mir Spitz auf Knopf, ob ich durchkomme“ : „Lindenstraße“-Schauspieler lag wegen Corona drei Wochen im Koma

Berlin Christian Kahrmann hat eine schwere Covid-Infektion hinter sich – er musste ins künstliche Koma versetzt werden. Als er wieder aufwachte, erfuhr er, dass sein Vater in der Zeit an dem Virus gestorben ist. Den hatte er vorher besucht.

Der „Lindenstraße“-Schauspieler Christian Kahrmann (48) hat in einem Interview von seiner schweren Covid-19-Erkrankung erzählt. Rund drei Wochen habe er im künstlichen Koma gelegen, sagte Kahrmann der „Bild“-Zeitung (Montag). „Als ich am 5. April aufwachte, erfuhr ich, dass mein Vater am gleichen Tag an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben ist.“ Er habe Mitte März seine Eltern besucht. „Ich bemerkte dort schon Symptome. Als ich nach Berlin zurückkehrte, hatte ich Schüttelfrost und vierzig Grad Fieber.“ Ein Krankenwagen habe ihn schließlich in eine Klinik gebracht. Sein Zustand habe sich so sehr verschlechtert, dass er drei Wochen ins künstliche Koma versetzt worden sei. „Ich musste beatmet werden. Es stand bei mir Spitz auf Knopf, ob ich durchkomme.“