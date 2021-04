Stattdessen gibt es mehr Astrazeneca : Hausärzte gehen bei Johnson&Johnson leer aus

Düsseldorf Lieferprobleme: In der ersten Maiwoche können Hausarzt-Praxen nun doch nicht mit dem US-Impfstoff loslegen, bei dem nur eine Dosis nötig ist. Stattdessen bietet der Bund ihnen mehr Astrazeneca an. Apotheker fordern, Hausärzten mehr Biontech zur Verfügung zu stellen.

Wie gewonnen, so zeronnen: Eigentlich sollten die Hausärzte in der ersten Mai-Woche den wichtigen Impfstoff des US-Herstellers Johnson&Johnson (J&J) erhalten. Doch daraus wird nun nichts: „Der Impfstoff von Johnson & Johnson kommt nun nicht in der ersten Maiwoche in die Arztpraxen“, heißt es in einer Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) an die Praxen, die unserer Redaktion vorliegt. „Über die Änderung hat das Bundesgesundheitsministerium die KBV informiert. Der Grund für die Umstellung sei, dass die für Anfang Mai geplante Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson nicht im vorgesehenen Umfang erfolgen werde“, heißt es weiter.