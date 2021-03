Selbsttest für Zuhause : Lidl beginnt mit Verkauf von Corona-Schnelltests über Onlineshop

Neckarsulm Der Discounter Lidl hat am Samstag mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests für den privaten Verbrauch begonnen - zunächst über seinen Onlineshop. Die Website war am Vormittag zeitweise nicht zu erreichen.

Wie das Unternehmen in Neckarsulm mitteilte, sind die Tests über lidl.de seit Samstag "versandkostenfrei für 21,99 Euro pro 5er-Packung für den privaten Gebrauch" erhältlich. Am Samstagvormittag war die Seite zeitweise wegen Überlastung nicht zu erreichen. "In Kürze" würden Corona-Schnelltests zudem in allen Lidl-Filialen verkauft.