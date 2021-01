„Großes Versagen der Verantwortlichen“ : Leopoldina-Mitglied kritisiert Bund wegen Impfstoffbeschaffung

Die Leopoldina ist die nationale Akademie der Wissenschaften und berät die Bundesregierung. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Die Bundesregierung muss für ihre Impf-Strategie viel Kritik einstecken. Jetzt hat sich ein Mitglied der Leopoldina auch kritisch gegenüber der Impfstoff-Beschaffung des Bundes geäußert.

Die Neurologin Frauke Zipp, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, hat der Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Beschaffung von Impfstoffen in der Corona-Pandemie vorgeworfen. „Ich halte die derzeitige Situation für grobes Versagen der Verantwortlichen“, sagte sie der „Welt“ (Samstag). „Warum hat man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt?“ Es habe diese Angebote gegeben, „wir hätten sie jetzt zur Verfügung“. Nach ihrem Kenntnisstand habe das Unternehmen Biontech im Spätsommer wesentlich mehr Impfdosen angeboten.

Die Leopoldina gehört zu den wichtigsten Beratern der Regierung in der Pandemie. Leopoldina-Mitglied Zipp ist Direktorin der Klinik für Neurologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Sie erforscht entzündliche neurologische Erkrankungen.

Biontech hatte am Freitag erklärt, mehr Corona-Impfstoff als bisher geplant an die EU liefern zu wollen. Das Unternehmen befinde sich „in fortgeschrittenen Diskussionen, ob und wie wir weitere Impfstoffdosen aus Europa für Europa in diesem Jahr zur Verfügung stellen können“, teilte Unternehmenschef Ugur Sahin der Deutschen Presse-Agentur mit. Hintergrund sind Klagen über die Knappheit von Impfstoff in Deutschland und anderen EU-Staaten. Sowohl Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als auch die EU-Kommission müssen sich Kritik anhören.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte der „Welt“: „Die Kritik an der Impfstoffbeschaffung ist sehr ernst zu nehmen.“ Am Beispiel Israels und anderer Länder sehe man, dass es möglich sei, schneller zu impfen. „Die Bundesregierung muss sehr gut erklären, warum das in Deutschland so schleppend läuft.“ Die Gesundheitsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Kordula Schulz-Asche, sagte, dass es „aus heutiger Sicht sicher besser gewesen wäre, mehr und verschiedene Impfstoffe bei den über hundert Entwicklern auf Risiko zu bestellen“.

(dpa)