Forscher der Leopoldina : Experten halten Schulöffnungen für ältere Kinder bald für möglich

Berlin Auf die Meinung der Forschungsgemeinschaft Leopoldina legt die Kanzlerin größten Wert. Und diese wichtigen Berater der Regierung in der Krise könnten einem Medienbericht zufolge am Montag eine schrittweise Öffnung der Schulen vorschlagen.

Nach Vorstellung der Forscher könnten in den nächsten Wochen die ersten Schüler wieder den Unterricht besuchen, berichtet der "Spiegel" am Freitag. Die Öffnung solle sich zunächst auf die Älteren beschränken, weil ihnen zugetraut werde, vernünftig mit Schutzmasken umzugehen und den nötigen Abstand zu halten.

Die Stellungnahme der Leopoldina ist eine wichtige Grundlage bei der Frage, welche Lockerungen nach den Osterferien möglich sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag gesagt: "Für mich wird eine sehr wichtige Studie die der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, sein." Dabei gehe es um die Frage, "wie können wir weiter vorgehen, wenn die Experten uns sagen, dass wir auf festem Grund stehen, was die Verbesserung der Infiziertenzahlen anbelangt".

Auch auf dieser Grundlage werde sie am kommenden Mittwoch mit den Regierungschefs der Bundesländer beraten. Merkel verwies darauf, dass an der Studie der Leopoldina nicht nur Virologen und Epidemiologen beteiligt seien, "sondern auch Wirtschaftsexperten, Soziologen und Ethiker, also Menschen, die das gesamte gesellschaftliche Leben im Blick haben und damit auch die richtigen Abwägungen treffen können".