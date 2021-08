Therapie von Long-Covid : Ein neues Kapitel fürs Corona-Lehrbuch

Für viele Covid-19-Betroffene ist der Weg bis zur Genesung sehr lang . Foto: dpa/Robert Michael

Rund zehn Prozent leiden nach einer Corona-Erkrankung noch Wochen oder Monate an den Spätfolgen der Infektion. Die Medizin steht bei dem neuen Krankheitsbild Long-Covid noch ganz am Anfang. Nun gibt es erste Leitlinien für die Diagnose und Therapie. Ein wichtiger Schritt für Ärzte und Patienten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Warum ist eine Leitlinie überhaupt nötig?

Bei Long- beziehungsweise Post-Covid handelt es sich um ein völlig neues Krankheitsbild, dazu noch mit diffusen und vielfältigen Symptomen. Rund 200 Beschwerden listete kürzlich eine Studie im Fachmagazin „The Lancet“ in Zusammenhang mit Corona-Spätfolgen auf. Das Spektrum reicht von Abgeschlagenheit und Fatigue über Konzentrationsstörungen bis hin zu Muskelschwäche und psychischen Problemen. Gerade diese extreme Bandbreite der Symptome machen Diagnose und Therapie für die Mediziner so schwer. Zumal die meisten Patienten mit ihren Beschwerden direkt den Facharzt aufsuchen. „Wir können das Krankheitsbild aber nur abbilden, wenn wir einen interdisziplinären Ansatz verfolgen“, erläutert Michael Pfeifer, Pastpräsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), unter deren Federführung die Leitlinien erarbeitet wurden. Einzelne Ergebnisse von Untersuchungen wie CT, EKG oder Lungenfunktionstest reichten für das große Gesamtbild nicht aus. So vielfältig die Symptome, so ganzheitlich müsse die Behandlung sein.

info Die Leitlinie ist erst der Anfang Die Beteiligten Unter Leitung der DGP haben 14 Fachgesellschaften, sowie weitere Organisationen, Verbände und Institutionen an der Leitlinie mitgewirkt. Empfehlungen Die Empfehlungen in dieser S1-Leitlinie beruhen aufgrund der noch dünnen Datenlage nicht auf formaler Evidenz. Vielmehr ist es ein Konsens, der auf den Erfahrungen der beteiligten Experten beruht. Info Die DGP informiert im Internet unter www.pneumologie.de

Was ist der Unterschied zwischen Long-Covid und Post-Covid?

Wenn nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 die Symptome länger als vier Wochen andauern, sprechen Mediziner von Long-Covid. Treten die Beschwerden auch noch länger als drei Monate auf, nennen Fachleute dies Post-Covid. Eine Klare Definition von eindeutigen Symptomen, die der einen oder anderen Form zuzuordnen sind, gibt es angesichts der Fülle von Beschwerden nicht.

Welches sind zentrale Punkte des Leitfadens?

„Die Leitlinien sind ein praktisches Werk“, betont Rembert Koczulla, Chefarzt am Fachzentrum für Pneumologie der SchönKlinik Berchtesgadener Land. Er hat die Zusammenarbeit aller beteiligten Experten koordiniert. So holte man Vertreter aus vielen medizinischen Disziplinen mit ins Boot – vom Facharzt bis zum Logopäden und Reha-Therapeuten. Herausgekommen ist nach nur rund drei Monaten ein erstes Werk, das allen Behandelnden Antworten auf klinische Fragen zu Diagnose und Therapieansätzen geben soll. Eine praktische Handreichung für den Praxisalltag. Für die Hausärzte, die im Idealfall am Anfang der Behandlungskette stehen. Aber auch für die weiterbehandelnden Fachärztinnen und -ärzte.

Welches sollten denn die ersten Anlaufstellen für Betroffene sein?

„Am besten führt der erste Gang des Patienten zu seinem Hausarzt“, sagt Michael Pfeifer, der auch Medizinischer Direktor der Klinik Donaustauf ist. Dieser verweise dann je nach Symptomatik weiter an die entsprechenden Fachärzte.

Haben Alter und Vorerkrankungen einen Einfluss auf Long-Covid?

Hierzu gibt es, wie in so vielen Bereichen bei Covid-19, noch keine gesicherten Erkenntnisse. „Erste Studien mit Diabetes-Kranken und Menschen mit Herzerkrankungen haben keine Hinweise auf einen möglichen Einfluss gegeben“, so Rembert Koczulla.

Hat die Impfung Einfluss auf die Entwicklung von Long Covid?

Zahlen gibt es hierzu ebenfalls nicht. Aber Erfahrungen aus der Praxis. Frank Elsholz, Oberarzt und Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin der Lungen Clinic Grosshansdorf, erklärt hierzu: „Wir haben in unserem Klinikalltag bei der Frührehabilitation noch keinen Patienten gehabt, der komplett, also zweifach geimpft war.“ Dies deute auf eine Reduktion der Symptome durch die Vakzinen hin.

Welche Rolle spielt die Frührehabilitation?

Eine sehr große, wie Elsholz eindrucksvoll schildert: „Bei Patienten, die nach einem längeren Aufenthalt auf der Intensivstation zu uns kommen, besteht in der Regel ein vollständiger Verlust oder zumindest eine deutliche Einschränkung der Selbstständigkeit.“ Zu organischen Leiden wie einer beeinträchtigten Lungenfunktion, mangelnder Schluck- oder Sprechfähigkeit und Muskelabbau kämen häufig neurologische Beschwerden wie Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen hinzu. „Und vor allem auch Ängste“, so Elsholz. In der Frührehabilitation sei daher eine übergreifende Betreuung verschiedener Fachbereiche unerlässlich.

Die Leitlinie ist das Ergebnis ehrenamtlichen Engagements. Was kann die Politik tun?

Hier formuliert Chefarzt Michael Pfeifer klare Forderungen: „Wir müssen Strukturen aufbauen und Netzwerke schaffen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Fachbereiche“, sagt er. Spezialambulanzen, Fachärzte und Rehaeinrichtungen müssten dazugehören. Auch die wissenschaftliche Begleitung sei unerlässlich. „Dafür braucht es aber Geld“, so Pfeifer. „Und weniger Bürokratie. Wir müssen schneller werden.“

Welches sind die nächsten Schritte für den Umgang mit Long und Post Covid?