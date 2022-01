In NRW drohen neue Verzögerungen bei Pooltests für Kinder : Lauterbach plant PCR-Tests nur noch für wichtige Berufe

Düsseldorf Karl Lauterbach will nun die Tests und auch bei der Kontaktverfolgung priorisieren. Anders könne man die Omikron-Welle nicht abarbeiten. Er rechnet mit Hunderttausenden Infektionen pro Tag. Am Montag beraten die Ministerpräsidenten über seine Pläne.

Die Omikron-Welle treibt die Infektionszahlen weiter in die Höhe: In Nordrhein-Westfalen wurden binnen 24 Stunden 28.000 Neuinfizierte gemeldet. Um eine Überlastung der Labore zu verhindern, soll nun die Nutzung von PCR-Tests drastisch eingeschränkt werden. Nur Mitarbeiter mit wichtigen Berufen sollen sie noch nutzen. „Mein Vorschlag für die Ministerpräsidentenkonferenz sieht vor, dass künftig nur noch Beschäftigte der kritischen Infrastruktur einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test bestätigen lassen können. Alle anderen Menschen, die beispielsweise zu Hause einen positiven Schnelltest hatten, sollen diesen im Testzentrum nur noch mit einem professionellen Antigen-Schnelltest bestätigen lassen“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unserer Redaktion.

Höchste Inzidenzen Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche hatten in Nordrhein-Westfalen am Freitag Bonn (1144), Solingen (1139) und Wuppertal (1093). Auch Krefeld, der Kreis Borken und Herne lagen über dem Wert von 1000.

In Nordrhein-Westfalen ist die Überlastung der Labore für Familien mit Grundschulkindern ein großes Problem. Die Auswertung der schulischen Pool-Tests, die auf PCR-Basis erfolgen, verzögern sich immer wieder. Deshalb müssen oft gesunde Kinder lange zu Hause bleiben, bis das individuelle Testergebnis vorliegt. In der nächsten Woche müssen sich Schüler und Eltern auf weitere Verzögerungen einstellen, wie aus einem Schreiben des Düsseldorfer Labors Zotz/Klimas an die Corona-Beauftragten der Schulen hervorgeht: „Die Ergebnisse der Einzeltestungen werden voraussichtlich eine Bearbeitung bis zum zweiten Folgetag in Anspruch nehmen.“ Zur Begründung heißt es: „In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium müssen wir derzeit die Proben der öffentlichen Behörde, insbesondere der kritischen Infrastruktur, priorisiert bearbeiten“, heißt es in dem Schreiben.