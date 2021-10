Immunschutz nach Infektion : Lauterbach: Genesene werden sich immer wieder neuinfizieren

Berlin SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat neue Studiendaten präsentiert, dass Genesene immer wieder erkranken dürften. Er spricht von „regelmäßigem russischen Roulette“.

Im August hatte er eine israelische Studie verbreitet, laut der Genesene besser geschützt sind als Geimpfte. Er schrieb damals: „Diese Studie zeigt klar, dass die Impfung mit Biontech im Vergleich zur durchgemachten Infektion sehr viel schneller an Wirkung verliert“, hieß es in dem Tweet. Und weiter: „Wie lange der Schutz vor schweren Fällen wirkt, ist unklar.“

Jetzt lässt er Daten aus England und den USA zirkulieren, die scheinbar das Gegenteil beschreiben. Er twittert: „Schlechte Nachricht für Ungeimpfte – neue Daten in den US und UK zeigen, dass Genesene immer wieder erkranken dürften. Im Durchschnitt alle 16 Monate, viele schon nach drei Monaten. Das ist wie regelmäßiges russisches Roulette.“

Das klingt widersprüchlich, ist es aber nicht. Genesene sind nicht gleich Genesene, Immunschutz sinkt unterschiedlich schnell. Ein Detail ist wichtig: In Ländern, in denen viel getestet wurde, bekamen viele Menschen einen PCR-positiven Bescheid, obwohl sie zwar infiziert, aber nicht erkrankt waren. Das nennen Experten „transitorische Positivität“. Diese symptomlos Infizierten waren nur in einem relativ kleinen Zeitfenster positiv. Was war da passiert?