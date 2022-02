Corona-Pandemie : Lauterbach erwartet bis zu 500 Tote pro Tag bei Öffnungen wie in Israel

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ausgerechnet, dass bei umfangreichen Öffnungen deutlich mehr Menschen als jetzt sterben würden. Außerdem kritisiert er Söders Vorgehen in Bayern.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt, dass bei Öffnungen wie in Israel aktuell bis zu 500 Menschen pro Tag sterben könnten. "Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Menschen derzeit mit der Strategie Israels sterben würden, wenn wir ähnlich vorgehen würden. Dann kommt man auf eine Quote von vielleicht 400, 500 Menschen, die in Deutschland sterben würden, wenn wir diese Öffnungen so machen würden. Bei uns sterben aber derzeit zwischen 100 und 150 Menschen am Tag - immer noch zu viel," sagt Lauterbach im Interview mit dem ZDF heute journal. Daher sei die Vorgehensweise in Israel diesbezüglich für Deutschland nicht vorbildlich und sie sei auch in Israel sehr umstritten.