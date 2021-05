Neue Studienergebnisse : Dürfen Kinder bald wieder in Chören singen?

Dürfen Kinder bald wieder in Chören singen?

Können Kinder bald wieder im Chor singen? Eine neue Studie deutet auf einen geringeren Aerosolausstoß hin, womit neue Hygieneregeln in Betrachtung gezogen werden könnten. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin/Dresden Die Frage, wie viele Aerosole Menschen ausstoßen, beschäftigt die Forscher gerade hinsichtlich der Coronavirus-Verbreitung. Neue Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Kinder weniger Schwebteilchen ausstoßen.

Kinder verbreiten beim Sprechen und Singen viel weniger der für eine Übertragung von Coronaviren relevanten Aerosole als Erwachsene. Das hat eine Untersuchung der Charité und der TU Berlin unter Federführung des Phoniaters Dirk Mürbe ergeben. „Kinder im Grundschulalter emittierten beim Sprechen eine Anzahl von Partikeln in der Größenordnung wie Erwachsene beim Atmen, und beim Singen emittierten sie ähnlich viele Partikel wie Erwachsene beim Sprechen“, sagte Mürbe, Direktor der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Charité, der Deutschen Presse-Agentur. Die Anzahl der Aerosole hänge dabei stark von der Lautstärke ab. Der Befund könne nicht nur bei der Entscheidung für Präsenzunterricht an Schulen eine Rolle spielen, sondern auch für die Arbeit von Kinderchören.