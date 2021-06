NRW-Gesundheitsminister Laumann : „Kann mir vorstellen, Maskenpflicht in bestimmten Außenbereichen zur Debatte zu stellen“

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich in der Debatte um eine gelockerte Maskenpflicht an die Seite von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestellt.

Laumann sagte unserer Redaktion: „Wir überprüfen alle Corona-Regelungen fortlaufend auf Ihre Verhältnismäßigkeit. Dazu gehört auch die Maskenpflicht. Bei den derzeitig sinkenden Infektionszahlen kann ich es mir durchaus vorstellen, die Maskenpflicht in bestimmten Außenbereichen zur Debatte zu stellen.“ Es gebe aber auch Bereiche, in denen man vorerst weiterhin an der Maskenpflicht festhalten solle, beispielsweise bei größeren Menschenansammlungen wie etwa in Warteschlangen.