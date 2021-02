Vor Bund-und-Länder-Konferenz : Laschet wirbt für „Luca“-App zur Nachverfolgung von Corona-Kontakten

Düsseldorf Die Fantastischen Vier haben schon im vergangenen Jahr auf die „Luca“-App aufmerksam gemacht. Mit ihr sollen sich Kontakte in Restaurants und Kulturstätten leichter nachverfolgen lassen.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gefordert, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen. „Wir brauchen neue Wege im Umgang mit der Pandemie“, sagte Laschet am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Er habe am Dienstag mit dem Hip-Hop-Musiker Smudo von den Fantastischen Vier telefoniert. Die Band hat zusammen mit anderen Kulturschaffenden und einem Berliner Start-up die Corona-App „Luca“ entwickelt. Damit soll die Dokumentationspflicht der Kontakte in Restaurants und Kulturstätten erleichtert werden. Auf Sylt ist die App bereits im Einsatz.