Laschet und Laumann vor Ort : „Infektionsgeschehen ist klar bei Tönnies lokalisierbar“

Gütersloh Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies sehen die Behörden keinen Grund für einen Lockdown im Kreis Gütersloh. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Laumann haben sich vor Ort ein Bild gemacht.

Es gebe zwar „ein enormes Pandemie-Risiko“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag. Das Infektionsgeschehen sei aber klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar, und es gebe keinen „signifikanten Übersprung“ hinein in die Bevölkerung. Deshalb gelte weiterhin der Satz, „dass wir einen flächendeckenden Lockdown im Moment nicht ausschließen können , aber solang' wir alles tun, dass es gelingt, dass es nicht überspringt auf die Bevölkerung, können wir andere bessere zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen“, sagte Laschet.

Laschet nahm Unternehmer Clemens Tönnies in die Pflicht. „Wir werden auch Herrn Tönnies beim Wort nehmen, dass er gesagt hat, es kann keinen Zustand geben wie zuvor. Wir brauchen neue Regeln, neue Bedingungen – und das ist auch das, was wir vom Unternehmen erwarten.“

Gesundheitsminster Karl-Josef Laumann fand zu den Regeln klare Worte: "Mit der Fleischindustrie kann es keine freiwillige Vereinbarung geben. Da muss es klare gesetzliche Regelungen geben." Im Bericht der Arbeitsschutz habe noch im Mai Prüfungen vorgenommen. „In dem Bericht stand, dass es keine Beanstandungen gegeben hat“, sagt Baumann.Zwar habe sich in den vergangenen Jahre zwar etwas hinsichtlich der Schlachtbedingungen geändert, jedoch offenbar nicht bei den Arbeits- und Lebensbedingungen der Angestellten. "Ich hab es mir abgewöhnt mich noch über die Bedingungen in der Fleischindustrie zu ärgern. Ich weiß schon lange, wie die sind“, sagt Laumann.

Laschet warnte die Arbeiter aus anderen Ländern vor einer überstürzten Abreise in ihre Heimat. Im Fall einer Infizierung bekämen die Arbeiter die „bestmögliche medizinische Behandlung“ in Deutschland, sagte Laschet am Sonntag nach Krisengesprächen im betroffenen Kreis Gütersloh. Das liege auch im eigenen Interesse der Arbeiter. Es würden nun in unbegrenzter Größenordnung so viele Dolmetscher wie möglich in die Unterkünfte der Beschäftigten geschickt. Das Problem sei, dass diese auf 1300 Liegenschaften verteilt seien. Drei Hundertschaften der Polizei unterstützten die Ordnungsämter dabei, die Quarantäne durchzusetzen.