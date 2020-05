NRW-Ministerpräsident : Laschet findet Corona-Demonstrationen legitim - aber „achtsam bleiben“

Osnabrück Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ist auf Öffnungskurs. Sorgen macht ihm, wer gegen die Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gerichtete Proteste für andere Zwecke missbrauchen könnte.

Bundesweit wollen am Samstag wieder mehrere Tausend Menschen gegen die Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie demonstrieren. Schon am Wochenende zuvor hatten Tausende Menschen in vielen Städten Deutschlands gegen die Beschränkungen protestiert. Die geltenden Abstandsregeln wurden dabei teils missachtet. Wie in den Wochen zuvor waren darunter auch Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und Rechtspopulisten.