Abgeordnete hatte Kontakt mit Infiziertem : Landtagssitzung in Mainz wegen Corona-Verdachts abgesagt

Landtagssitzung in Mainz wegen Corona-Verdachts abgesagt

Die Abgeordneten sitzen bei der Plenarsitzung in der Rheingoldhalle in Mainz. Archivfoto. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag hat die für Donnerstag angesetzte Plenarsitzung wegen eines Corona-Verdachtsfalls kurzfristig abgesagt. Offenbar hatte eine Landtagsabgeordnete Kontakt mit einem Corona-Infizierten.

Nach der Plenarsitzung am Mittwoch sei bekannt geworden, dass eine Abgeordnete des Landtags Kontaktperson eines an Covid-19 erkrankten Menschen sei, teilte der Landtag am Donnerstagmorgen mit.