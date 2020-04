Nach Betrugsfällen : Landeskriminalamt NRW deaktiviert Fake-Seiten für Corona-Soforthilfen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen warnen der Wirtschafts- und Innenminister ausdrücklich vor falschen Corona-Soforthilfe-Seiten. Zahlreiche Seiten wurden vom Netz genommen und gesperrt.

Die Ermittlungskommission des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes (LKA NRW) habe in den letzten Tagen bereits mehrere gefälschte Internet-Seiten im Zusammenhang mit der Corona-Soforthilfe abschalten lasse, teilten die Ministerien am Sonntag gemeinsam in Düsseldorf mit. Kriminelle versuchten dennoch weiterhin, über gefälschte Internet-Seiten an die Daten von Betroffenen zu gelangen.