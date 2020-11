Hilfe in der Corona-Krise : Land NRW unterstützt Film- und Fernsehbranche mit 21 Millionen Euro

Düsseldorf Das Kabinett hat am Dienstag eine millionenschwere finanzielle Hilfe für TV-Produzenten aus NRW beschlossen. Damit sollen die Folgen der Corona-Krise abgemildert werden.

Die Landesregierung will bis zu 21 Millionen Euro zur Absicherung von Film- und Fernsehproduktionen aus Nordrhein-Westfalen bereitstellen, um die Folgen der Corona-Krise für die Branche abzufedern. Das hat das Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, wie die NRW-Staatskanzlei in Düsseldorf mitteilte. Vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags werden TV-Produzenten aus NRW eine Absicherung und Erstattung möglicher pandemiebedingter finanzieller Ausfallschäden beantragen können.