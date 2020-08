Nachjustierung der Corona-Hilfen : Heil will Kurzarbeitergeld bis März 2022 verlängern

Berlin Im Koalitionsausschuss soll am Dienstag über eine Nachjustierung der Corona-Hilfen beraten werden. Laut einem Medienbericht will Bundesarbeitsminister Heil dabei die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis März 2022 beschließen.

In der Corona-Krise haben zahlreiche Betriebe ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. So bezogen etwa im Mai 6,7 Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld - so viele wie noch nie in Deutschland. Mittlerweile ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) aber der Höhepunkt der Kurzarbeit überschritten.