Präsenzunterricht nach den Ferien geplant : Kultusministerkonferenz empfiehlt Rückkehr zu Regelbetrieb an Schulen

Kultusministerkonferenz empfiehlt Rückkehr zu Regelbetrieb an Schulen

Berlin Nach den Sommerferien soll es für alle regulär in die Schulen zurückgehen. Das empfiehlt die Kultusministerkonferenz. Schulen seien keine treibende Kraft bei den Infektionen.

Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) hat angesichts rückläufiger Corona-Infektionszahlen eine Rückkehr zum „uneingeschränkten Regelbetrieb“ nach den Sommerferien empfohlen. Das gab die KMK am Freitag nach virtuellen Beratungen bekannt. Die Konferenz sei überzeugt, dass der Präsenzunterricht „die notwendige Grundlage gemeinsamen Lehrens und Lernens“ sei. Alle Schulen sollten deshalb mit dem Start des neuen Schuljahrs „dauerhaft“ in den Regelbetrieb gehen.

Der Schritt sei aus Sicht der KMK dabei nicht an individuelle Impfungen von Kindern gekoppelt, betonten die Bildungsminister und -senatoren der Länder in ihrem Beschluss. Zugleich forderten sie aber allgemein, Kindern und Jugendliche bei entsprechenden Wünschen nach persönlicher Immunisierung „gleichberechtigt in die Bedarfsberechnungen zur Beschaffung von Impfstoff einzubeziehen“.