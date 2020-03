Telefonschalte der Kultusminister : Abiturprüfungen sollen trotz Corona stattfinden

Abiturienten gehen im Spohngymnasium in Ravensburg kurz vor Beginn des Abiturs im Fach Deutsch zu ihrem Prüfungsraum an einem Schild vorbei, auf dem "Abitur Bitte Ruhe!" steht (Archivbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Berlin Abiturprüfungen in Zeiten des Coronavirus: Die Kultusminister haben sich darauf geeinigt, Schulabschlussprüfungen weiterhin stattfinden zu lassen. Schleswig-Holstein ist nach der Kritik der anderen Länder von seinem Plan abgerückt, die Abschlussprüfungen abzusagen.

Die Schulabschlussprüfungen in Deutschland sollen nach jetzigem Stand trotz der Corona-Krise weiterhin stattfinden. Darauf haben sich die Kultusminister der Länder am Mittwoch in einer Schaltkonferenz geeinigt. Wie die Kultusministerkonferenz (KMK) nach dem Gespräch mitteilte, vereinbarten die Länder, dass „zum heutigen Zeitpunkt“ eine Absage von Prüfungen nicht notwendig sei. Über das weitere Vorgehen würden sich die Bundesländer eng in der Ministerkonferenz abstimmen.