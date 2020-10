Weitere Einschränkungen in der Kultur : Kulturminister einigen sich auf Schließung der Museen

Weitere Einschränkungen in der Kultur

Auch diese Türen werden wieder geschlossen, hier exemplarisch das Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld. Foto: Endermann, Andreas (end)

Berlin Für die Kultur wird es immer härter. Nachdem Kinos, Veranstaltungshäuser und Theater schließen müssen, sollen nun auch Museen ihre Pforten bis Ende November schließen.

Mit den neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie müssen auch die Museen in Deutschland schließen. Darauf verständigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Kulturminister der Länder am Donnerstag in einer Konferenzschaltung.