Einreise und Corona-Vorschriften : Urlaub in Kroatien - diese Regeln gelten für Reisende

Düsseldorf Mehrere Regionen sind keine Risikogebiete mehr. Hotels haben geöffnet, allerdings gibt es zahlreiche Regeln und Einschränkungen, mit denen Touristen leben müssen. Ein Überblick.

Kroatien hat teilweise immer noch hohe Corona-Zahlen zu verzeichnen. Daher wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in diese Gebiete gewarnt. Lediglich abgeraten wird vor solchen Reisen in die Gespanschaften Krapina-Zagorje, Požega-Slawonien, Karlovac, Split-Dalmatien, Istrien sowie Dubrovnik-Neretva. Darüber informiert das Robert Koch Institut (RKI) .

Wie gestaltet sich eine Einreise nach Kroatien?

Was ist mit der Durchreise durch Österreich und Slowenien?

Kann ich vom Festland auf die Inseln reisen?

Grundsätzlich ist das mittlerweile wieder möglich. Der Fährverkehr findet wieder zuverlässig statt. Steigen die Coronazahlen jedoch stark an, kann es auch kurzfristig zu Einschränkungen der Fährverbindungen kommen, was die An- und Abreise verzögern kann.

Können wieder Hotels, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Welche Corona-Auflagen gelten in Kroatien im Alltag?

In Geschäften und im öffentlichen Verkehr besteht eine Maskenpflicht. Diese gilt auch im Freien, wenn der Mindestabstand (1,5 Meter) nicht eingehalten werden kann. Laut des ADAC ist die Anzahl der zugelassenen Personen in Geschäften und Verkehrsmitteln um circa 40 Prozent reduziert. In Kroatien ist derzeit zudem der Verkauf von Alkohol zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verboten. Innerhalb des Landes kann es in einzelnen Regionen noch mal gesonderte Regelungen geben. Diese sind nachzulesen auf der Webseite des kroatischen Regierung.