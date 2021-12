Corona-Hochrisikogebiet : Urlaub in Kroatien – diese Regeln gelten für Reisende

Die Halbinsel Istrien in Kroatien. Foto: Thinkstock/Janoka82

Düsseldorf Der Corona-Inzidenzwert in Kroatien liegt noch immer über dem in Deutschland. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Kroatien wird gewarnt. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten? Dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

Die Corona-Zahlen in Kroatien sind etwas zurückgegangen, aber weiterhin auf hohem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 633,7 (Stand: 9. Dezember 2021). Kroatien gilt als Hochrisikogebiet.

Wie gestaltet sich eine Einreise nach Kroatien?

Für die Einreise nach Kroatien benötigt man ein gültiges digitales EU-Covid-Zertifikat. Das Zertifikat ist ein digitaler Nachweis darüber, das man entweder gegen Covid-19 geimpft wurde, genesen ist oder aber negativ auf Corona getestet wurde. Diejenigen, die ein solches Zertifikat noch nicht besitzen, können ausnahmsweise auch ein negatives Testergebnis vorlegen, das bei einem PCR-Test nicht älter als 72 Stunden und bei einem Antigen-Schnelltest nicht älter als 48 Stunden ist. Außerdem werden auch Impfnachweise oder Genesenennachweise mit den jeweiligen offiziellen Dokumenten bei der Einreise akzeptiert. Über die genauen Bedingungen informiert das kroatische Innenministerium auf deutscher Sprache. Dort sind auch Ausnahmen gelistet. Wer keinen dieser Nachweise vorlegen kann, muss sich vor Ort testen lassen und sich bis zum Eintreffen des Testergebnisses in Selbstisolation begeben. Kinder unter 12 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen, wenn sie in Begleitung von Erziehungsberechtigten sind, die geimpft, genesen oder getestet sind. Für die Dauer des Aufenthalts in Kroatien müssen Reisende ihre Kontaktdaten angeben. Das Hinterlegen der Daten ist online möglich.

Was gilt bei der Durchreise?

Wer lediglich durch Kroatien in ein anderes Reiseland fährt, muss keinen Test vorweisen oder in Selbstisolation, sofern der Transit innerhalb von zwölf Stunden geschieht.

Kann ich vom Festland auf die Inseln reisen?

Grundsätzlich ist das mittlerweile wieder möglich. Der Fährverkehr findet wieder zuverlässig statt. Steigen die Coronazahlen jedoch stark an, kann es auch kurzfristig zu Einschränkungen der Fährverbindungen kommen, was die An- und Abreise verzögern kann.

Welche Corona-Auflagen gelten in Kroatien im Alltag?

In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften ist eine reduzierte Anzahl von Personen zugelassen. Es gilt eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Krankenhäusern sowie im Freien überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Bei Nichtbeachtung der Maskenpflicht drohen Bußgelder.

Innerhalb des Landes kann es in einzelnen Regionen noch mal gesonderte Regelungen geben. Diese sind nachzulesen auf der Webseite der kroatischen Regierung.

Können wieder Hotels und Restaurants besucht werden?

Hotels und Unterkünfte in Kroatien haben mittlerweile wieder geöffnet. Ebenso Cafés im Außenbereich und Restaurants im Innenbereich.

Welche Regeln gelten in Kroatien am Strand?

An den Stränden in Kroatien kann es Zugangsbeschränkungen und weiterführende Auflagen geben.

Was muss bei der Rückkehr von Kroatien nach Deutschland beachtet werden?

Kroatien gilt seit dem 24. Oktober wieder als Hochrisikogebiet. Das heißt, alle aus Kroatien nach Deutschland Reisenden müssen ihre Einreise vor dem Grenzübertritt anmelden.

Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss bei der Einreise einen negativen Test vorlegen und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben – wobei eine Freitestung erst nach fünf Tagen möglich ist. Das Testergebnis muss mindestens zehn Tage nach Einreise aufbewahrt und gegebenenfalls den Behörden vorgelegt werden.

Wo gibt es die gebündelten Informationen?

Reisehinweise zu Kroatien lassen sich auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes finden. Aktuelle Zahlen zu Infektionsfällen stellt die kroatische Regierung auf Englisch bereit. Auch der ADAC hat Infos für eine Reise nach Kroatien zusammengestellt.

Hier lesen Sie mehr zu...

(hgo/ala/sed/jlu/capf/june/zim/mba/kar)