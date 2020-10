Steigende Fallzahlen : Urlaub in Kroatien - diese Regeln gelten jetzt für Reisende

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Europa steigen vor den Herbstferien wieder – auch in Kroatien. Für einige Regionen gibt es Reisewarnungen. Der Überblick.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. In Kroatien steigen die Corona-Zahlen seit Wochen. Viele Regionen haben die Grenze von 50 Infizierten pro 100 Einwohner überschritten und gelten als Risikogebiete. Im gesamten Zeitraum der Pandemie hat das Land 18.989 positive Fälle zu verzeichnen, 310 Menschen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben (Stand 8. Oktober). Wie gestaltet sich eine Einreise nach Kroatien? Bürger aus EU-Staaten können problemlos nach Kroatien einreisen, eine Quarantäne-Pflicht besteht nicht. Es gibt aber seitens des Auswärtigen Amtes Reisewarnungen für acht der 20 kroatischen Gespanschaften: Für Lika-Senj, Split-Dalmatien, Dubrovnik-Neretva, Požega-Slawonien, Vukovar-Syrmien, Sisak-Moslavina, Krapina-Zagorje und Virovitica-Podravina. Was ist mit der Durchreise durch Österreich und Slowenien? Einige Länder zählen Kroatien als Risikogebiet, unter anderem Österreich. Das heißt: Eine Durchreise durch Österreich ist zwar erlaubt, jedoch nur ohne Zwischenstopp. Kann ich vom Festland auf die Inseln reisen? Nachdem der Fährverkehr zu Beginn der Pandemie eingestellt wurde, wurde der Betrieb nun wieder eingeschränkt aufgenommen. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite des Betreibers. Sollten die Infektionszahlen auf den kroatischen Inseln allerdings ansteigen, kann es sein, dass Brücken- und Fährverbindungen unerwartet unterbrochen werden. Das Verlassen oder Betreten der Inseln ist in diesem Fall nicht mehr möglich.



Welche Hygienebestimmungen gelten im Land? Sobald Reisende ihre Unterkunft verlassen, sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, das wird allerdings nur empfohlen. Pflicht hingegen ist das Einhalten eines Abstands zu anderen Menschen von 1,5 Metern, ebenso wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Krankenhäusern. In der Gespanschaft Split-Dalmatien gilt die Pflicht auch in Cafés und Bars, Ausstellungen und Gottesdiensten sowie in geschlossenen Räumen, in denen sich mehr als drei Personen aufhalten.



Sind Cafés, Restaurants und Museen wieder geöffnet? Unter Einhaltung strenger Infektionsschutz- und Hygieneauflagen dürfen Hotels, Geschäfte, Bars und Restaurants wieder öffnen. Einige Theater und Museen sind jedoch noch geschlossen.



Sind Cafés, Restaurants und Museen wieder geöffnet? Unter Einhaltung strenger Infektionsschutz- und Hygieneauflagen dürfen Hotels, Geschäfte, Bars und Restaurants wieder öffnen. Einige Theater und Museen sind jedoch noch geschlossen.



Was gilt für den Strand? In jedem Fall gilt auch hier die verpflichtende Abstandsregelung von anderthalb Metern zu anderen Menschen - an Land wie im Wasser. Auf 100 Quadratmetern dürfen sich jeweils nur 15 Personen aufhalten. Manche Strände unterliegen Zugangsbeschränkungen.



Wo gibt es die gebündelten Informationen? Reisehinweise zu Kroatien lassen sich auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes finden. Aktuelle Zahlen zu Infektionsfällen stellt die kroatische Regierung in englischer Sprache bereit. Auch der ADAC hat Infos für eine Reise nach Kroatien zusammengestellt.