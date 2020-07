Corona-Lockerungen : Sommerurlaub in Kroatien - diese Regeln gelten jetzt für Reisende

Düsseldorf Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben. Ein Sommerurlaub im Ausland ist also wieder planbar - auch in Kroatien. Trotzdem sollten Reisende die aktuellen Corona-Regelungen kennen. Der Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um - gerade auch in Bezug auf Kroatien, das dem Deutschen Ferienhausverband zufolge in diesem Jahr eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen im Ausland ist.

Wie gestaltet sich eine Einreise nach Kroatien?

Was ist mit der Durchreise durch Österreich und Slowenien?

Beim Transit durch Österreich gibt es für deutsche Urlauber laut ADAC keine Schwierigkeiten. Durch Slowenien ist eine Durchreise unproblematisch, diese sollte jedoch nicht später als zwölf Stunden nach der Einreise in das Land erfolgen. Kurze Zwischenstopps sind nicht ausdrücklich verboten, das Haltmachen an einer Tankstelle ist also vollkommen in Ordnung. Grenzüberschreitender Zug- und Busverkehr ist seit dem 15. Juni 2020 wieder erlaubt. In Österreich gibt es keinerlei Beschränkungen für die Durchreise.