Kritik von Weltärztepräsident Montgomery : „Weihnachten wird für manche zum Todesrisiko“

Berlin Der Vorsitzende des Weltärztebundes kritisiert die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen an den Weihnachtstagen. Er geht davon aus, dass die Infektions- und Todeszahlen nach den Feiertagen wieder steigen werden.

„Medizinisch-epidemiologisch ist es Wahnsinn, an Weihnachten wieder aufzumachen“, sagte Verbandschef Frank Ulrich Montgomery am Donnerstag im SWR Radio. „Das Virus kennt kein Weihnachten und kein Ramadan. Das sucht sich seine Opfer täglich da, wo es sie findet.“ Er verstehe allerdings, dass die Menschen an Weihnachten Kontakte brauchten. Hier müsse eine „saubere Balance“ gefunden werden.