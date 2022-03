Kritik von den Ländern : Scholz verteidigt Ende der meisten Corona-Maßnahmen

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat das geplante Auslaufen vieler Corona-Maßnahmen verteidigt. Die Länder kritisieren den Bund für die aktuelle Corona-Politik scharf.

Die Corona-Pandemie sei nicht vorbei, darüber sei man sich einig, sagte er am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Aber die Lage in den Krankenhäusern entwickele sich nicht so dramatisch, wie das früher bei solch hohen Corona-Zahlen der Fall gewesen wäre. Wer geimpft und geboostert sei, könne auf einen eher milden Verlauf hoffen.