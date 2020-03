Belohnungen für Leistungen in Krise : Union und SPD wollen steuerfreie „Corona-Prämien“ an Mitarbeiter

Berlin Auf Sonderzahlungen von Arbeitgebern an Mitarbeiter müssen Steuern gezahlt werden. Das könnte sich bald schon ändern – für Beschäftigte, die in der Corona-Krise Großes leisten.

Beschäftigte mit besonderen Leistungen in der Corona-Krise sollen finanziell belohnt werden – das wollen Union und SPD im Bundestag. Sie sprechen sich für steuerfreie Prämienzahlungen an Beschäftigte aus.

Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch: „Wir sollten besondere Leistungen in der Corona-Krise steuerlich unterstützen. Wenn ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern einen Bonus für ihren Einsatz bezahlt, sollte dieser von der Steuer frei gestellt werden.“ Viele Mitarbeiter leisteten Herausragendes und hielten buchstäblich den Kopf hin. „Die Kosten kann der Staat schultern. Das Finanzministerium sollte das zeitnah umsetzen.“

Der Handelsverband Deutschland hatte eine Steuerfreistellung von Sonderzahlungen für Mitarbeiter gefordert. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Dienstag bei „Bild live“ gesagt, sein Ministerium prüfe, ob die Boni bis zu einer gewissen Höhe steuerfrei gestellt werden könnten. Das könne in einem bestimmten Rahmen voraussichtlich schnell und unbürokratisch über die Finanzämter funktionieren.

Post sagte, es sollten steuerfreie Gehaltszulagen an die „Vorkämpfer“ im Kampf gegen Corona ermöglicht werden. „Dafür gibt es meiner Einschätzung nach auch eine breite Unterstützung in den Koalitionsfraktionen. So wichtig es ist, dass wir große Schutzschirme für Unternehmen und Beschäftigte aufspannen. Nicht weniger wichtig sind Gesten des Respekts und Initiativen der Unterstützung gerade für jene Menschen, die jetzt in der Krise besonders gefordert sind.“