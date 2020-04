Corona-Fälle auf der „MS Artania“ : TV-Kreuzfahrtschiff soll aus Australien abreisen

Canberra/Bonn Das an der Küste Australiens liegende Kreuzfahrtschiff „Artania“ soll das Land bald verlassen. Das Schiff, das aus der ARD-Doku „Verrückt nach Meer“ bekannt ist, stand mehrere Wochen lang unter Quarantäne.

Der Plan sei, dass das Schiff dann am Samstag die australische Stadt Fremantle verlasse und sich auf die Heimreise begebe. „Aber alle Details rundherum sind noch in der Mache“, sagte die Sprecherin am Freitag. Unter anderem sei noch unklar, ob ein Teil der Crew per Flugzeug ausgeflogen werde oder an Bord des Schiffes abreise.