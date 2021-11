Staatsschutz ermittelt : Mutmaßliche Brandstiftung an zwei Schnelltestzentren im Kreis Borken

Mutmaßliche Brandstiftung an zwei Schnelltestzentren im Kreis Borken

Münster/Ahaus/Gronau Gleich zweimal musste die Feuerwehr im Kreis Borken in der Nacht zum Sonntag ausrücken, um Schnelltestzentren zu löschen. Es war nicht der erste derartige Vorfall. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Zum wiederholten Mal sind im Kreis Borken Schnelltestzentren mutmaßlich angezündet worden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Zeugen zunächst um 2.35 Uhr am frühen Samstagmorgen eine brennende Teststation in Ahaus-Ottenstein. Um 5.15 Uhr wurde dann der Notruf erneut gewählt, weil ein Testzelt in Gronau-Epe brannte. Es entstand jeweils ein Schaden von etwa 10.000 Euro.