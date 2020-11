Zusatzbeiträge steigen : Merkels Beitragsgarantie wackelt

Düsseldorf Die Kanzlerin will die Sozialabgaben unter 40 Prozent halten. Doch die Zusatzbeiträge vieler Krankenkassen steigen - auch wegen der teuren Gesetze von Jens Spahn. Nun fordern die Kassen einen höheren Bundeszuschuss.

So prognostiziert der AOK-Bundesverband eine saftige Erhöhung, wenn der Bund nicht gegensteuert. AOK-Chef Martin Litsch sagte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, der Bundeszuschuss reiche bei weitem nicht aus, um wie versprochen die Sozialbeiträge für Rente, Gesundheit, Pflege und Arbeitslosenversicherung bis 2022 insgesamt unter 40 Prozent zu halten. Diese so genannte Sozialgarantie war eines der Versprechen der Regierung Merkel, das könnte nun wanken.

Im Rheinland könnten die AOK-Versicherten davonkommen. „Bleibt es bei dem vorliegenden Gesetzesentwurf, wird die AOK Rheinland/Hamburg ihren Zusatzbeitrag weiterhin bei 1,1 Prozent belassen“, sagte deren Chef Günter Wältermann unserer Redaktion. Den Beschluss werde der Verwaltungsrat am 16. Dezember fassen. Doch auch Wältermann fordert mehr Einsatz des Bundes: „Die Maßnahmen zur Sozialgarantie sind zu kurz gedacht, sie reichen fast punktgenau bis zu den Bundestagswahlen. Nach den Wahlen kommen die Krankenkassen an ihr finanzielles Limit.“ Wältermann forderte einen angemessenen Steuerzuschuss, eine Verstetigung der Sozialgarantie bis mindestens 2023 und die Wiederherstellung der vollständigen Finanzautonomie. Aktuell dürfen Kassen erst dann ihre Zusatzbeiträge erhöhen, wenn ihre Reserven unter einen Schwellenwert sinken.

Die Kassen verweisen darauf, dass nicht nur die Corona-Kosten die Beiträge treiben, sondern auch die teuren Gesetze von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), insbesondere die zur Stärkung der Krankenhäuser. Am Donnerstag geht das Pflegeverbesserungsgesetz im Bundestag in die zweite Lesung. Georg Nüßlein (CDU) sagt: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir im Gesundheitsbereich in Zukunft deutlich sparen müssen.“ TK-Chef Jens Baas warnt: Entweder steige 2022 der Bundeszuschuss oder der Gesundheitsminister müsse Leistungen kürzen oder höhere Zuzahlungen von Patienten nehmen. Niedersachsens Minsterpräsident Stephan Weil (SPD) fordert dagegen die Einführung eines Corona-Soli. Dieser solle die pandemiebedingten Gesundheitskosten abfedern. So sollen auch Beamte und Selbstständige einbezogen werden.