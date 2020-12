Warnung des Verbands : Wieso vielen Kliniken langsam das Geld ausgeht

Operationen verschoben: Leeres Krankenhausbett in Recklinghausen (Archivfoto). Foto: dpa/Jonas Güttler

Berlin Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft fordert deutlich mehr Finanzhilfen der Bundesregierung. Rund zwei Drittel der Klinikbetreiber rechnen in diesem Jahr mit Verlusten.

Die deutschen Krankenhäuser schlagen wegen ihrer in der Corona-Krise besonders angespannten Finanzlage Alarm. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, warnte am Dienstag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dass die Kliniken flächendeckend bereits im ersten Quartal 2021 die Gehälter ihrer Beschäftigten nicht mehr zahlen könnten, sollten sie nicht mehr Hilfen erhalten.