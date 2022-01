Schwierige Situation in Kliniken : Personalmangel bei Pflegekräften in Krankenhäusern verschärft sich

Berlin Jede achte Stelle für Intensivpfleger ist laut Krankenhausgesellschaft unbesetzt. Auf Normalstationen blieben 14.000 Arbeitsplätze unbesetzt. Nicht nur die Corona-pandemie ist Gerald Gaß zufolge für die Situation verantwortlich.

Der Personalmangel bei den Pflegefachkräften in den Krankenhäusern hat sich im vergangenen Jahr weiter zugespitzt. Auf den Normalstationen seien sechs Prozent der Stellen und auf den Intensivstationen zwölf Prozent der Stellen unbesetzt geblieben, sagte der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Das ist gerade in Zeiten andauernd hoher Belastung eine sehr schwierige Situation", erklärte Gaß.

Verschärft habe sich der Personalmangel aus mehreren Gründen: Die geburtenstarken Jahrgänge gingen in den Ruhe- oder Vorruhestand, sagte Gaß dem Netzwerk. Außerdem blieben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger in der Elternzeit und anschließend länger in Teilzeit. Während es auf dem Land vor allem an Ärztinnen und Ärzten mangele, zögen Pflegefachkräfte wegen hoher Mieten eher aus den Städten aufs Land.