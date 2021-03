Kostenpflichtiger Inhalt: Apotheken, Hausärzte und Testzentren : Wie ich versuchte, einen kostenlosen Schnelltest zu bekommen

Corona-Schnelltest sollte es ab heute kostenlos in Apotheken und bei Hausärzten geben. An vielen Stellen herrscht aber Unklarheit über das Prozedere (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Von jetzt an sollen sie erhältlich sein, die kostenlosen Schnelltests. Durchgeführt von geschultem Personal in Apotheken, bei Hausärzten und in Testzentren. Doch beim Start holpert es gewaltig. Eine Geschichte über das Scheitern.