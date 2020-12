Nummer zwei der Thronfolge : Dänischer Prinz Christian positiv auf Coronavirus getestet

Kopenhagen Nach einem lokalen Corona-Ausbruch an seiner Schule ist der 15-jährige dänische Prinz Christian positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der älteste Sohn von Kronprinz Frederik (52) und Kronprinzessin Mary (48) halte sich nun gemeinsam mit der Kronprinzenfamilie in einem Teil von Schloss Amalienborg in Isolation auf, teilte das dänische Königshaus am Montagabend mit.