Konsumpsychologe Häusel im Interview : „Ikea befriedigt ein Lustbedürfnis“

Ein Mann mit Mundschutz weist Autos auf den Parkplatz des Ikea in Düsseldorf Reisholz ein. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf/München Nach vier Wochen Schließung drängen die Menschen in NRW in die Möbelhäuser. Vor allem vor Ikea-Filialen bilden sich lange Schlangen, die Menschen warten stundenlang, um einkaufen zu können. Hans-Georg Häusel, einer der führenden Experten im Bereich Neuromarketing, hat für dieses Konsumverhalten eine Erklärung.

Herr Häusel, was treibt die Menschen dazu, bei Ikea einzukaufen – generell und auch jetzt in der Corona-Krise?

HÄUSEL Das liegt vor allem daran, dass Ikea einen sehr breiten Bedarf abdeckt, breiter als beispielsweise Baumärkte. Jeder hat eine Wohnung, aber nicht jeder baut. In der Corona-Krise ist man zudem auf sich selber und sein eigenes Heim zurückgeworfen, und da denkt man sich natürlich: Was könnte man schöner machen? Man hat ja jetzt die Zeit dafür.Zudem hatten die Geschäfte jetzt eine längere Zeit geschlossen, da sammeln sich bei den Menschen Bedarf und Wünsche an. Das ist im Modehandel beispielsweise etwas anders, da bleibt ein Wunsch nicht unbedingt über längere Zeit bestehen, bei Ikea schon. Wenn die Geschäfte also nach längerer Zeit wieder öffnen, will der Wunsch erfüllt werden - es kommt zu langen Schlangen. Man muss aber auch sagen: Ikea ist immer extrem gut besucht. Das wird durch die Corona-Regeln besonders deutlich: Wenn die Menschen mit großem Abstand vor dem Geschäft und in den Einkaufswegen stehen, sieht das natürlich noch viel martialischer aus als vorher. Die Anzahl der Menschen ist also nicht unbedingt extrem viel größer geworden – es sieht nur nach viel mehr aus.

Aber warum gerade Ikea – was ist mit anderen Möbelhäusern?

HÄUSEL „Normale“ Möbelhäuser sind ein Stück weit Bedarfsmöbelhäuser. Dort gehen Menschen hin, die wissen: Ich brauche eine Sofagarnitur. Diese Häuser haben zwar auch einen ganz breiten Accessoire-Bereich, aber der von Ikea ist 100-mal schöner und lustiger – und natürlich auch günstiger. Der Lustkauf findet bei Ikea also noch stärker statt als bei Bedarfsmöbelhäusern. Und die Dinge, die jetzt gekauft werden, sind nicht große Möbelgarnituren, sondern die Kleinigkeiten. Bei Ikea kommen also Lust und Bedarf zusammen, während es bei anderen Möbelhäusern stärker um den Bedarf an sich geht.

Warum kaufen so viele Menschen lieber vor Ort ein, als die Ware online zu bestellen oder sie vorzubestellen und abzuholen?

HÄUSEL Wenn ich weiß, was ich will, ist der Online-Handel klar im Vorteil. Aber Ikea liegt in einem, wie ich sage, emotionalen Handelsbereich, dem „inspirational shopping“. Und dieses ist ganz stark: sehen und sich von den Produkten „anmachen lassen“. Man sieht die Ware und die Unterschiede – das sind ja richtige Szenerien – und das ist etwas, was Sie im Online-Handel nicht hinbekommen. Dort sieht man sich immer nur den Einzelartikel an. Wenn Sie beispielsweise ein Bügeleisen brauchen, müssen Sie sich nicht inspirieren lassen, sondern kaufen sich einfach eins online. Aber Ikea verkauft nicht einzelne Artikel, sondern Lifestyles beziehungsweise Wohnlifestyles. Die Stimmung, die (Stil-)Welten – das ist ein ganz anderes Einkaufen als bei Amazon und Co.Ikea ist kein Online-Händler, das Hauptgeschäft bleibt im stationären Handel. Ikea produziert auch wesentlich teurer als beispielsweise Amazon und hat ganz andere Abläufe, deswegen ist es für Ikea viel lukrativer, wenn die Menschen in die Läden kommen. Natürlich gibt es Menschen, die auch bei Ikea online kaufen. Aber dieses Sich-inspirieren-Lassen, das findet im Online-Bereich nicht statt.

Info Bestsellerautor und führender Experte in der Marketing-Hirnforschung Foto: Dr. Hans-Georg Häusel Person Geboren 1951 in Hechingen in Baden-Württemberg. Von 1973 bis 1978 absolvierte er ein Studium der Psychologie und Philosophie in Regensburg und Tübingen. Häusel promovierte 2001 zum „Umgang mit Geld und Gut in seiner Beziehung zum Alter“. Beruf Hans-Georg Häusel ist Diplom-Psychologe und zählt international zu den führenden Experten in der Marketing-, Verkaufs- und Management-Hirnforschung. Das von ihm entwickelte Limbic® Modell gilt unter anderem als eines der besten Instrumente zur Erkennung bewusster und unbewusster Lebens- und Kaufmotive. Er schreibt Wirtschaftsbücher, arbeitet als Keynote-Speaker, ist Mitinhaber und Senior Partner bei der Gruppe Nymphenburg Consult AG sowie Dozent an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Auszeichnungen Häusels Buch „Brain View – Warum Kunden kaufen“ wurde 2010 zum besten deutschen Marketing-Buch und zu einem der 100 besten Wirtschaftsbücher aller Zeiten gewählt. Als Keynote-Speaker wurde Häusel von „Unternehmen Erfolg®“ mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

In Ihren Publikationen und Vorträgen beschreiben sie oft, dass wir Menschen nicht bewusst und rational handeln, sondern dass 70 bis 80 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst fallen und von unseren Emotionen gesteuert werden. Das dürfte somit auch auf Kaufentscheidungen bei Ikea zutreffen?

HÄUSEL Generell steht hinter allem, was Sie kaufen, immer ein Emotionssystem, was Sie antreibt. Wenn Sie eine neue Bluse kaufen, wollen Sie attraktiv aussehen – die Emotionssysteme dahinter sind das Sexualitäts-System und das Neugehirn-Stimulanz-System. Wenn Sie eine Baumaschine kaufen, ist ihr Dominanz-System für Macht und Durchsetzung aktiv. Wenn Sie Ihrem Hund einen schönen Hundekorb kaufen, ist Ihr Harmonie- beziehungsweise Fürsorge-Bindungs-System aktiv. Selbst wenn Sie einen Hausreiniger kaufen, ist ihr Kontroll-System aktiv. Alles, was wir tun ist immer abhängig von unseren Emotions-Systemen. Ohne Emotion hat die Welt für uns keinen Sinn, keinen Wert und keine Bedeutung.

Ikea befriedigt ein Lustbedürfnis. Da sind wir beim Cocooning, das Sich-das-Heim-schöner-machen oder Es-sich-gemütlich-machen. Das Belohnungskaufen, was ganz wichtig für das Belohnungszentrum im Gehirn ist, wird bei Ikea wesentlich stärker angesprochen, als bei den anderen großen Möbelhäusern. Und jetzt in der Krise kommt bei Ikea alles zusammen, was ein bisschen entlastet: Man findet immer irgendetwas, es macht Spaß, und die Sachen sind auch noch sehr preiswert. Zudem hat man immer eine Ausrede dafür, warum man kaufen darf: Es ist ja für die Wohnung, und die hat bei uns einen hohen Stellenwert.

Existieren auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die Klischees nahe kommen, zum Beispiel: Frauen mögen Dekorationsartikel, Männer mögen Bauen?

HÄUSEL Das sind tatsächlich keine Klischees. Die Zahlen zeigen das eindeutig. In der Studie „Best for planning“ der großen deutschen Verlagsgruppen werden jedes Jahr 30.000 Leute repräsentativ befragt. Dort wird sich angeschaut: Wer hat Interesse an Wohnaccessoires, an Wohnen, an allen Artikeln, die der Verschönerung der Wohnung dienen – und da sind es 70 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer. 70 Prozent der Männer wiederum haben großes Interesse daran, wie sie beispielsweise das W-Lan-Signal in der Wohnung verstärken können. Das hat also mit Klischee überhaupt nichts zu tun, sondern dahinter stehen empirische Fakten. Es sind die Frauen, die sich um Schönheit und Ästhetik viel mehr kümmern, als die Männer.

Wird der Konsum- und Belohnungskaufrausch nach der Krise Ihrere Meinung nach wieder abflauen?