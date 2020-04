Solidarität in Europa : Worauf sich die EU-Finanzminister geeinigt haben

Solidarität in Europa

Erleichterung in der Europäischen Union: Im dritten Anlauf gelang den EU-Finanzministern ein Kompromiss. Foto: dpa/Jens Kalaene

Brüssel Im dritten Anlauf gelang den Finanzministern ein Kompromiss. Jetzt ist das 500-Milliarden-Paket der EU geschnürt. Corona-Anleihen wird es nicht geben. Staaten bekommen aber Hilfskredite, ohne nennenswerte Bedingungen erfüllen zu müssen.

Im zweiten Anlauf haben die Finanzminister der 27 EU-Mitgliedstaaten eine Einigung auf ein Finanzpaket mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro erzielt. Am Donnerstag verzögerte sich der Start der Verhandlungen noch einmal um fünfeinhalb Stunden. In dieser Zeit erarbeiteten die Sherpas der Finanzminister einen Kompromiss. Der deutsche Finanzminister sagte zum Abschluss der Verhandlungen: „Für die Bürger ist es eine gute Nachricht, dass die Staaten zusammen handeln und dass die Europäische Union funktioniert.“

Was wurde beschlossen?

Was genau soll der Euro-Rettungsfond ESM leisten?

Der ESM, der nach der Staatsschuldenkrise 2009 von den Regierungen eingerichtet wurde, hält vorsorgliche Kreditlinien im Volumen von 200 Milliarden Euro bereit. Dieses Geld ist gedacht für Mitgliedstaaten, die Finanzprobleme haben. Ihnen soll so erspart werden, dass sie hohe Risikoaufschläge bei der Aufnahme von Schulden an den Finanzmärkten zahlen müssen. Stattdessen bietet sich der ESM an, der jedem Mitgliedsland Kredite im Volumen von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zur Verfügung stellt.