Spahn prüft Möglichkeiten : Kommt jetzt die Test-Pflicht für Urlauber aus Risikogebieten?

Düsseldorf Angesichts wieder steigender Fallzahlen prüft die Bundesregierung für Urlaubs-Rückkehrer aus Risikogebieten eine rechtliche Verpflichtung zu Corona-Tests. Bisher sind nur freiwillige Tests, etwa an Flughäfen, vorgesehen.

Generell gelte es zu verhindern, dass sich das Coronavirus in Deutschland wieder verstärkt ausbreite, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag im "Deutschlandfunk". "Und ja, wir prüfen auch, ob es rechtlich möglich ist, das ist ja ein Eingriff in die Freiheit, jemanden zum Test zu verpflichten." Spahn betonte, dass die Gerichte sehr darauf schauten, dass jeder Eingriff verhältnismäßig ist.