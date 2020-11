Kommentar zur Nullrunde : Auch Rentner müssen ihren Beitrag leisten

Düsseldorf Während viele Betriebe um ihre Existenz bangen, kommen Rentner mit einer Nullrunde davon. Besser wäre es, wenn die ausgefallene Rentenkürzung später nachgeholt würde. Und auch über die Rente nach 67 muss man diskutieren.

Der Kampf gegen die Pandemie kommt die deutsche Wirtschaft teuer zu stehen: Die Konjunktur bricht ein; Millionen sind in Kurzarbeit; Künstler, Reisebüros und Gastronomen bangen um ihre Existenz. Doch an den Rentnern geht die Corona-Krise finanziell bislang vorbei. Als die Wirtschaft sich im Juli mühsam aus dem Lockdown befreite, gab es sogar noch ein sattes Rentenplus. Diese Situation ist der Rentenformel geschuldet, nach der die Renten den Löhnen mit einem Jahr Verzögerung folgen. So weit, so gut. Einer gemeinsam beschlossenen Leitlinie sollte man auch dauerhaft folgen.