Kommentar zur Booster-Impfung : Lasst die Apotheker impfen!

Apotheker impfen bereits gegen Grippe. Foto: dpa/David Inderlied

Meinung Die Beschlüsse zu 3G und 2G sind gut, kommen aber zu spät. Die Praxen werden das Boostern bis Silvester nicht schaffen. Man sollte auf den RKI-Chef hören und wie in anderen Ländern Apotheker einbeziehen. Jetzt ist keine Zeit für ärztlichen Standesdünkel.

Was für ein Chaos! Wochenlang hat die Bundesregierung, haben Ministerpräsidenten und Gesundheitsminister zugeschaut, wie sich die vierte Corona-Welle aufbaut - und fast nichts getan. Die Kanzlerin schien vergessen zu haben, dass auch eine geschäftsführende Regierung weiter zum Regieren verpflichtet ist, in einer Krise wie dieser allemal. In Nordrhein-Westfalen müssen die Schüler noch immer keine Masken tragen, obwohl das Virus durch die Klassen fegt. Wer kennt nicht längst ein Kind, das bereits infiziert und in langer Quarantäne ist? Aber Schulministerin Yvonne Gebauer hält weiter bockig an ihrem falsch verstandenen Freiheitsbegriff fest.

Nun muss alles ganz schnell gehen: Alle Erwachsenen sollen sich boostern lassen, und das gerne auch schon etwas früher als nach sechs Monaten. Jetzt müssen die Kapazitäten hochgefahren werden. Jetzt müssen die Kassenärzte zeigen, was sie können. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat unter ihrem Chef Andreas Gassen ja immer getönt, man brauche keine Impfzentren, das schafften die Ärzte allein.

Doch vor Ort sieht man das anders. Die KV Nordrhein räumt bereits ein, dass die Ärzte es nicht schaffen werden, vor Jahresende alle zu boostern, die Anspruch haben. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die KV dagegen wehrt, nun auch die Apotheker in die Kampagne einzubeziehen. In 500 Apotheken wird bereits von geschulten Apothekern erfolgreich gegen Influenza geimpft. Warum sollte das nicht auch bei Corona möglich sein? Die Apotheker stehen bereit, das Robert-Koch-Institut (RKI) wirbt dafür. Die Impfung an sich ist auch kein Problem - bei Millionen Dosen hat es bislang kaum Schocks oder andere ernste Zwischenfälle gegeben.

Man kann trefflich darüber streiten, ob es sinnvoll war, die Impfzentren zu schließen. Klar ist: Würde man die Impfzentren jetzt reaktivieren, würde das erstens dauern und zweitens würden dort auch die Ärzte impfen, die sonst in ihrer Praxis impfen, was zu Beginn der Kampagne wegen der komplizierten Lagerung der Vakzine noch nicht möglich war. Mit den Apothekern aber würde sich das Angebot der Impfer tatsächlich erweitern. Das ist in der angespannten Situation, wo es auf jede Dosis ankommt, ein großer Vorteil.

Zudem hilft der Blick in andere Länder: In den USA und Frankreich immunisieren Apotheker schon länger, auch gegen Corona. Jetzt ist keine Zeit, um ärztlichen Standesdünkel zu pflegen oder mögliche Konkurrenz klein zu halten.