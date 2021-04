Kommentar zum Impf-Rückstand von NRW : Laschets Nebelkerzen

Armin Laschet nach dem Impfgipfel. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Der Ministerpräsident nennt die Impf-Organisation in NRW bestens. Davon kann keine Rede sein, auch ein sehr spezieller Vergleich mit den USA ist albern. Dort werden 30-Jährige geimpft, hier können über 60-Jährige noch nicht einmal einen Termin vereinbaren.

Der Ministerpräsident nimmt den Mund voll: Die Organisation des Impfens funktioniere in NRW bestens, erklärte Armin Laschet nach dem Impfgipfel. An Rhein und Ruhr habe man inzwischen ein Tempo wie in den USA erreicht. Wenn es gut gut läuft, könnten am Mittwoch tatsächlich ein Prozent der NRW-Bevölkerung geimpft werden. Doch was heißt das schon?

Nordrhein-Westfalen hängt bei der vollständigen Impfung sowohl im Vergleich der Bundesländer und erst recht im Vergleich mit den Vereinigten Staaten zurück: Gerade einmal sieben Prozent der NRW-Bürger sind zweimal geimpft. In den USA sind 28 Prozent vollständig geimpft. Die USA impfen 30-Jährige, bei uns weiß die große Gruppe der über 60-Jährigen nicht einmal, wann sie einen Termin vereinbaren kann. Was also soll das Werfen von statistischen Nebelkerzen?

Bestens läuft in NRW bei der Pandemie-Bekämpfung gar nichts, weder beim Impfen noch in der Schulpolitik. Weil Land und Kommunen viele Schulen noch immer nicht mit gutem Internet versorgt haben, bedeutet Wechselunterricht, dass im Homeschooling oft gar nichts mehr läuft. Weil das Land beim Einkauf von Einzeltests für Schüler geschlafen hat, muss wertvolle Zeit in der Schule nun mit dem Portionieren von Testmaterial verwendet werden. Zum Thema Impfen seiner Kinder kann NRW noch gar nichts sagen.

Immerhin widersteht Laschet der Versuchung, jetzt auch noch in den Wettlauf mit Markus Söder um das Ende der Priorisierung einzusteigen. Bayern will Mai, der Bund und Laschet setzen auf Juni. Dabei ist die Priorisierung nicht die Ursache, sondern die Folge des Problems, das weiter im Mangel an Impfstoff besteht.

Aber auch hier brachte der Impfgipfel der Belanglosigkeiten keine Klarheit. Weder für Hausärzte noch für Betriebsärzte gibt es belastbare Zusagen zu Impfstoff-Lieferungen. Entsprechend erzürnt fallen die Reaktionen von Ärzte- und Wirtschaftsverbänden aus. In den USA impft man dagegen schon im Supermarkt. Auch das zeigt, wie lächerlich Laschets Vergleich mit den Vereinigten Staaten war.

(anh)