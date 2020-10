Kommentar zu den Corona-Maßnahmen : Die Kanzlerin geht voran

Bund und Länder haben sich heute auf neue deutschlandweite Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie geeinigt. Ein Blick auf die Kanzlerin und die Beschlüsse.

Wenn man wissen will, was Deutschland noch alles bevorstehen kann, muss man zu den europäischen Nachbarn schauen: Aufgewühlte Menschen demonstrieren gegen coronabedingte Einschränkungen in den Straßen Italiens. Gleichzeitig richten französische Ärzte einen dringlichen Appell an ihre Regierung, den dramatischen Anstieg der Infizierten-Zahlen zu stoppen.